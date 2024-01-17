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17 января, 05:23
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

"Укринформ": В Одессе прогремели взрывы

О взрывах на юге Украины стало известно сегодня, 17 января. По информации агентства "Укринформ", воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях. О пострадавших не сообщается.

"В Одессе прогремели взрывы", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что в воскресенье, 14 января, воздушную тревогу объявляли в Киеве и 11 областях Украины. А за день до этого ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам ВПК Незалежной.

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Unsplash

Ян Поланин
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