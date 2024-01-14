В Киеве и 11 областях Украины объявлена воздушная тревога

Утром в воскресенье, 14 января, воздушная тревога была объявлена в Киеве и 11 областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения Незалежной.

Так, сирены включены в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях, а также в Киевской области и самом Киеве. Кроме того, воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей.