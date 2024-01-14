Ликвидаторы Patriot: 3 самые опасные ракеты, которые Россия использует на Украине На Западе обозначили три вида самых убийственных российских ракет, которые рушат американскую и европейские системы ПВО на Украине. 13 января, 21:40 4 самые опасные ракеты, которые Россия использует на Украине. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Западные аналитики не перестают бить тревогу по поводу возможностей российского оружия, применяемого Вооружёнными силами РФ на Украине. По их мнению, не только Украине, но и НАТО в целом нечего противопоставить российским вооружениям. Очередным поводом для беспокойства в США и Европе стал массированный ракетный удар по объектам военной промышленности киевского режима. "Три самых опасных класса российских ракет использованы для ударов по ключевым объектам оборонной промышленности Украины", — отметил американский военный журнал Military Watch Magazine.

— 8 января ВВС и ВМФ России нанесли групповой удар с использованием ракет различных классов по украинским военно-промышленным объектам. В ВВС Украины сообщили, что цели поражены в Харьковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях, а также в некоторых частях Запорожской области. Речь идёт о четырёх ракетах Х-47 "Кинжал", шести — 9К и восьми — Х-22, — говорится в публикации.

Х-47 "Кинжал" — "дубинка" против Patriot

Как киллер хвалёной американской системы ПВО Patriot российский авиационный комплекс "Кинжал" прославился ещё в прошлом году, когда одной гиперзвуковой ракетой было уничтожено сразу пять пусковых установок Patriot.

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Фото © Wikipedia / kremlin.ru

— 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot, — сообщил 17 мая прошлого года телеграм-канал Минобороны РФ.

Работы над созданием "Кинжала" начались, предположительно, в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Речь шла о совмещении самолёта МиГ-31 в качестве носителя и разгонной ступени с баллистической ракетой. Ракета была разработана коломенским "КБ машиностроения", предположительно, на базе баллистической ракеты комплекса "Искандер". Специально для неё была создана модификация МиГ— МиГ-31К.

Комплекс "Кинжал" предназначен для уничтожения командных центров (включая подземные), авиационных баз, систем ПВО и ПРО, а также других объектов противника. Может поражать не только стационарные, но и ограниченно мобильные цели — скопления вражеской техники и надводные корабли, включая крейсеры, фрегаты, эсминцы, авианосцы. Задачу облегчает система самонаведения. В качестве пусковой платформы могут использоваться МиГ-31 (одна ракета); Ту-22 (четыре ракеты); Ту-160 (по четыре ракеты на каждом из двух барабанов); Су-57 (в перспективе).

"Кинжал" оснащён баллистической ракетой с двухрежимным стартово-маршевым твёрдотопливным ракетным двигателем. Система управления — автономная инерциальная с коррекцией по спутниковой навигации и радиолокационной карте местности. Поиск цели облегчается наличием всепогодной головки самонаведения.

Тактико-технические характеристики: максимальная дальность поражения — 2000–3000 километров;

максимальная скорость — 10–12 Махов;

тип боевой части — в обычном снаряжении или ядерная;

масса боевой части — 500 кг;

наведение — ИНС с возможностью корректировки от системы ГЛОНАСС, ДРЛОиУ, оптическая ГСН;

двигатель — РДТТ.

Впервые о наличии у России такого оружия сообщил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в марте 2018 года. А на боевое дежурство он был поставлен годом ранее. Применяется в зоне СВО с 2022 года. По мнению экспертов, "Кинжал" неуязвим для американских зенитно-ракетных комплексов, включая Patriot.

— Главное преимущество "Кинжала" перед ЗРК — гиперзвуковая скорость. Но сам факт того, что "Кинжал" оказался эффективнее, — повод для радости. Patriot ещё в йеменском и иракском конфликтах оказался не так хорош, как рекламировали его производители, не мог нормально сбивать БПЛА и баллистические ракеты, — отметил военный эксперт Алексей Суконкин.

Практическую неуязвимость "Кинжала" вынужден был признать даже сам президент США Джо Байден. "У неё такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что её почти невозможно остановить", — сказал он.

Правда, киевские чиновники принялись было заявлять о том, что им удаётся сбивать "Кинжалы" из американских Patriot, но им не верят даже американские эксперты. "Хотя украинские источники утверждают, что ПВО страны в прошлом добились некоторых успехов в перехвате ударов ракет "Кинжал", запускаемых с воздуха, международные аналитики ставят это под сомнение из-за ограниченных возможностей систем ПВО, которыми располагает Украина, сложных полубаллистических траекторий и высокой манёвренности российской ракеты", — подчёркивает Military Watch Magazine.

Точку же в этом споре поставил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, назвавший заявления украинских вояк враньём. "Я ранее уже говорил и повторю ещё раз. Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причём количество этих "украинских перехватов" — а кто там действительно управляет американскими комплексами, ещё большой вопрос — в три раза больше, чем мы пускаем", — сказал он.

Х-22 — неуловимая "Буря"

Российской крылатой ракеты Х-22 "Буря" украинские военные боятся, пожалуй, даже больше, чем "Кинжалов". Разработанная ещё в 60-е годы прошлого века, она по-прежнему остаётся высокоэффективной и неуязвимой для самых современных средств ПВО противника. К тому же Россия обладает большим запасом этих ракет ещё со времен Советского Союза и может применять их практически неограниченно.

Российский бомбардировщик Ту-22 с ракетой X-22. Фото © Getty Images

"Украинские военные неоднократно выражали обеспокоенность по поводу полной неспособности страны перехватить Х-22, в частности крылатую ракету воздушного базирования, находящуюся на вооружении более 60 лет и развёрнутую бомбардировщиками Ту-22", — напоминает Military Watch Magazine.

Х-22 "Буря" — это российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Её разными модификациями вооружались самолёты Ту-16, Ту-22, Ту-22, Ту-95. Х-22 имеет большую дальность полёта и высокую скорость, что усложняет перехват, а также мощную боеголовку. В ходе СВО целями этих ракет, по мнению экспертов, стали арсеналы с натовским оружием в Кременчуге и военные объекты ВСУ в Киевской, Черниговской, Сумской областях. От ударов с воздуха эти объекты прикрывались системой противовоздушной обороны, однако остановить российские ракеты ВСУ не удалось.

Ракета Х-22 "Буря" обладает следующими характеристиками: тип — сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности;

применение — борьба с авианосными ударными группировками;

носитель — ракетоносец ТУ-22, ТУ-22;

скорость полёта — от 5 Махов (гиперзвук) на высоте 22,5 км;

высота полёта — до 25–40 км;

дальность полёта — до 600 км;

боевая часть — фугасно-кумулятивная с массой 960 кг или термоядерная до 1 Мт;

модификации — Х-22П, Х-22М (повышенная дальность), Х-22НА, Х-32.

Х-22 была специально разработана для того, чтобы ускользать от систем ПВО противника, вылетая за пределы их сферы поражения по скорости и высоте, поскольку даже современные радары комплексов ПВО не способны отслеживать цель в районе зенита. Похожим образом спроектирован "Кинжал": он также выходит за пределы досягаемости радаров.

— Теоретически их можно сбить теми средствами, которыми мы сейчас располагаем, но сделать это очень сложно. У нас есть системы противовоздушной, а не противоракетной обороны, — вынужден был признать бессилие украинской ПВО представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Признают неспособность своих противовоздушных систем противостоять российским ракетам и на Западе. "Из-за её неуязвимости и высокой скорости ни одна ракета ещё не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot. Это показывает, что Российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы", — заявил 4 января в эфире немецкого канала Welt его корреспондент Гуидо Шмидтке.

"Искандер" — гроза НАТО

Шесть достигших целей при ударе по объектам оборонной промышленности Украины российских ракет 9К — это вооружение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". С 2007 года его заслуженно называют грозой НАТО. По оценкам экспертов, это идеальное оружие сдерживания. Комплекс предназначен для поражения систем ПВО и ПРО; командных пунктов и узлов связи; самолётов и вертолётов на аэродромах; объектов инфраструктуры; скоплений войск и техники; других оперативно-тактических комплексов; дивизионной артиллерии; кораблей. Боевые части ракет в обычном снаряжении способны уничтожать малоразмерные и площадные цели в глубине войск противника.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер". Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Ракеты "Искандер" имеют широкую область тактического применения. Боевые характеристики ракеты таковы:

масса боевой части — 480 кг;

максимальная высота траектории — от 100 км;

минимальная дальность поражения — 50 км;

максимальная дальность поражения — 500 км;

наведение — ИНС, ГЛОНАСС, оптическая ГСН;

температура эксплуатации — от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.

В последнее время "Искандеры" начали более активно применять в специальной военной операции на Украине, что вызывает вполне понятную тревогу у западных экспертов. "Возможности страны России наносить удары с использованием комплексов "Кинжал" и 9К ("Искандер-М") чрезвычайно возросли с начала 2022 года из-за резкого роста производства обоих классов в несколько раз до довоенного уровня", — делает вывод автор Military Watch Magazine.

Но это всего лишь только три вида российских вооружений, которым Западу просто нечего противопоставить. Между тем арсенал у России куда более обширный. И на Западе это тоже понимают. "В зоне СВО до сих пор не был использован российский класс тактических баллистических ракет, считающийся наиболее трудным для перехвата. Речь идёт о "Цирконе". Ракета развёртывается с надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России. После 2025 года этим классом оснастят и наземные пусковые установки", — пишет Military Watch Magazine. Так что поводов для опасений у западных экспертов будет ещё немало.

Авторы Владимир Дюжий