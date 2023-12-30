Новый российский дрон "Суперкам" уже стал костью в горле для ВСУ Оглавление Характеристики беспилотника "Суперкам" Невидимка с тепловизором Армейская сеть О том, на что способен созданный в России новый беспилотник, которому не страшна РЭБ противника, и почему его боятся в ВСУ, — в тексте Лайфа. 83714 83714 Новый российский дрон "Суперкам" стал костью в горле для ВСУ уже на этапе испытаний. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

В российские войска в скором времени начнёт в массовом порядке поступать новый беспилотник "Суперкам", разработанный в госкорпорации "Ростех". Особенностью БПЛА является то, что ему не страшны системы радиоэлектронной борьбы противника, поэтому его практически невозможно обнаружить и подавить. В настоящее время аппарат проходит испытания в реальных боевых условиях и показывает соответствие проектным характеристикам. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

— На текущей момент в контуре "Ростеха" создаётся ещё один беспилотный летательный аппарат серии "Суперкам". Он есть как в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. "Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики, — рассказал он.

Пока никакой другой информации о "Суперкаме" нет. Но, по мнению экспертов, разработкой нового беспилотника может заниматься ГК "Беспилотные системы", уже выпускающая линейку беспилотников как самолётного, так и квадрокоптерного типа под наименованием Supercam для гражданских организаций.

Характеристики беспилотника "Суперкам"

Характеристики боевых беспилотников "Суперкам" не раскрываются. Однако данные о беспилотных аппаратах "Суперкам" гражданского назначения находятся в открытом доступе и, возможно, могут дать представление о том, какими предположительными характеристиками обладают ударные и разведывательные беспилотники, предназначенные для Российской армии.

Одним из флагманов гражданских авиационных беспилотных систем называют "Суперкам" S350. Он предназначен для выполнения работ по аэрофотосъёмке и видеомониторингу.

Размах крыла — 3,2 м

время полёта — до 4,5 ч

скорость — 65−120 км/ч

макс. дальность полёта — не менее 240 км

БПЛА "Суперкам". Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Хорошая управляемость и высокая устойчивость позволяют применять БПЛА "Суперкам" в тяжёлых метеоусловиях. Беспилотник скомпонован по схеме с тянущей силовой установкой, которая лучше всего подходит для решения поставленных задач. Благодаря дополнительному объёму внутри крыльевых консолей БПЛА можно доукомплектовать более широким спектром контрольно-измерительной аппаратуры.

Станция автоматического управления и информационно-измерительная аппаратура играют непосредственную роль в обеспечении фото- и видеосъёмки с регистрацией параметров (номер кадра, высота, координаты), что существенно упрощает дальнейшую обработку полученных материалов. Главное преимущество заключается в том, что сшивание отснятых кадров можно запустить в автоматическом режиме с определением координат объектов.

Беспилотник оборудован фотокамерой с разрешением 18,5 Мпк, видеокамерой, тепловизором и гиростабилизированной телевизионной камерой. С одной наземной станции управления можно управлять одновременно четырьмя БПЛА.

Невидимка с тепловизором

Хотя глава "Ростеха" упомянул только об испытаниях ударных дронов-камикадзе, а о разведывательном варианте вообще ничего не сообщается, источники непосредственно из зоны боевых действий СВО рассказывают, что "Суперкамом" в войсках очень довольны. По их словам, для разведчиков и наводчиков дрон стал лучшим подспорьем в работе. Он снабжён тепловизором и способен выявлять живую силу в полной темноте, может зависать над позициями противника и фиксировать все его передвижения.

— Выявляем бронетехнику, живую силу, передаём цели, корректируем артиллерию. "Суперкам" зарекомендовал себя очень хорошо, работает прекрасно, РЭБ нас взять не может. На нас постоянно ведётся охота, потому что мы как кость в горле у них. Потому что мы везде летаем и нас никто не может отловить, — рассказал командир подразделения БПЛА "Суперкам" с позывным Урай.

Армейская сеть

О том, что обеспечение беспилотниками всех подразделений Российской армии, их совершенствование и развитие технологии применения — одна из актуальных задач вооружённых сил, президент России Владимир Путин заявил на коллегии Министерства обороны ещё в конце декабря прошлого года.

— Цель должна засекаться максимально быстро, информация — передаваться для нанесения удара в режиме реального времени. БПЛА должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть. Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию, передаваемую с беспилотников, должна быть у каждого бойца, — сказал он.

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) во время работы расчётов разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Суперкам" на Краснолиманском направлении. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

На расширенном заседании коллегии оборонного ведомства 19 декабря нынешнего года глава государства вновь обратился к этой теме. "Предстоит серьёзно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро... Но всё-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию", — отметил Владимир Путин.

И задача, поставленная президентом, выполняется. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, поставки беспилотников в Российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Неслучайно даже на самой Украине вынуждены признавать, что уступают России в этой сфере. Так, глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что если киевские власти не наладят производство ударных дронов, то ВСУ будут вынуждены отступить. Она подчеркнула, что бóльшая часть натовской техники, которую Запад любезно передал украинцам, в настоящее время эффективно уничтожается русскими дронами. "Если мы не будем думать на несколько шагов вперёд, то нам придётся просто отступать, это факт", — сказала чиновница.

Авторы Владимир Дюжий