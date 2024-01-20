Евросоюз пообещал Киеву миллион снарядов

К апрелю 2024 года Евросоюз произведёт около миллиона артиллерийских снарядов, которые в полном объёме будут поставлены Киеву. Такое обещание Украине дал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон, выступая на пресс-конференции с эстонским премьером Каей Каллас.

Чтобы нарастить эффективность оборонных предприятий, порядка 25 из них будут профинансированы дополнительно, отметил член ЕК. По его словам, это позволит импортозаместить некоторые комплектующие, которые раньше закупались за рубежом.

"К концу марта-апреля мы сможем произвести в Европе миллион единиц боеприпасов. Другими словами, мы держим слово. Кроме того, к концу текущего года мы сможем произвести в Европе ещё от миллиона до полутора миллионов боеприпасов", — отметил Бретон, пообещав проследить, чтобы новые снаряды в первую очередь отправились в Незалежную.