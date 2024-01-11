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11 января, 20:01

Рига передаст Киеву вертолёты, артиллерию, снаряды и ракеты

Президент Латвии объявил о передаче Украине масштабного пакета военной помощи

Латвия выделит Украине масштабный пакет военной помощи. В него войдут наземная и воздушная техника, а также боеприпасы и зимняя экипировка. Такой анонс озвучил лидер прибалтийского государства Эдгарс Ринкевичс.

"[Пакет помощи] включает гаубицы, артиллерийские снаряды, противотанковые средства, ракеты ПВО, миномёты, вертолёты, беспилотные аппараты", — цитирует президента портал национального гостелерадио lsm.lv.

По словам Ринкевичса, он уже уведомил о решении Риги Владимира Зеленского. Также латвийский лидер напомнил, что суммарно прибалтийская республика отправила Киеву помощи на 600 миллионов евро — около 1% валового внутреннего продукта страны.

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Несмотря на усилия Ринкевичса, объёмы военной помощи Незалежной со стороны Запада серьёзно просели в 2023 году. К такому выводу пришли в Кильском институте мировой экономики.

Обложка ©

Flickr / Latvijas armija

Илья Пушкарев
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