Шольц возмущён из-за ослабления помощи Украине со стороны ЕС, пишут СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц раздражён размером европейской помощи Украине, пишет The Telegraph. Он призвал чиновников ЕС составить список запланированных поставок от каждой страны, чтобы надавить на союзников.

"Канцлер возмущён тем, что вклад других стран ЕС слишком мал", — говорится в публикации.

Указывается, что Берлин всё больше разочаровывается во Франции, Италии и Испании из-за их недостаточной поддержки Киева, а ФРГ тем временем занимает второе место по величине помощи Незалежной. Настроения в Германии привели к тому, что Берлин попытался сократить сумму, выделяемую в фонд ЕС на эти цели.