Немцы рассказали, кого хотели бы видеть канцлером вместо Шольца

Примерно две трети граждан Германии (64,3%) желают, чтобы Олаф Шольц передал пост канцлера главе Минобороны страны Борису Писториусу. Об этом говорится в результатах исследования социологического института Insa, которые опубликовала газета Bild.

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото © ТАСС / AP/ Mindaugas Kulbis

Как сообщает издание, против такого решения высказались 24,6% опрошенных. Примечательно, что большинство сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членами которой являются Шольц и Писториус, поддерживают последнего.

"Его популярность высока среди избирателей всех партий — от Левой партии до "Альтернативы для Германии". Таким образом, в принципе, симпатии на стороне Писториуса", — отметил глава Insa Херман Бинкерт.

Добавим, что Писториус является лидером рейтинга популярности политиков Германии. При этом Шольц после двух лет нахождения у власти оказался самым непопулярным канцлером. Если выборы в земельные парламенты, ландтаги, которые намечены на сентябрь в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии, завершатся провалом для социал-демократов, то СДПГ может заставить 65-летнего Шольца передать власть 63-летнему Писториусу, пишет Bild.