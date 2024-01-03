Тучи сгущаются: Шольцу грозит отставка в этом году, ему уже нашли замену
La Repubblica: Канцлер Германии Олаф Шольц может покинуть пост в 2024 году
Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Jean Catuffe
Канцлер Германии Олаф Шольц может покинуть пост уже в этом году. Как пишет итальянская газета La Repubblica, в качестве потенциального кандидата на его должность рассматривается министр обороны страны Борис Писториус.
Причиной досрочной отставки политика может стать низкий уровень доверия граждан к его работе, а также скандал вокруг компании Wirecard в 2020 году. На тот момент Шольц занимал пост министра экономики, и огромные деньги со счёта компании утекли при нём.
"В 2024 году канцлер Олаф Шольц может быть вынужден покинуть пост. На его место пойдёт министр обороны Писториус <…> Три четверти Германии недовольно работой канцлера. Это худший результат в истории", — указано в материале.
Канцлер Германии Олаф Шольц сейчас действительно переживает нелучшие времена. Так, уровень одобрения политика в этом году просел больше всего среди деятелей власти ФРГ. Из 20 политиков, которые присутствуют в рейтинге, Шольца откинуло аж на 14-е место: канцлер потерял 14% одобрения населения. Не повезло и министру внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, а также главе МИД Германии Анналене Бербок: их уровень одобрения снизился на 4% у каждой.