Тучи сгущаются: Шольцу грозит отставка в этом году, ему уже нашли замену

Канцлер Германии Олаф Шольц может покинуть пост уже в этом году. Как пишет итальянская газета La Repubblica, в качестве потенциального кандидата на его должность рассматривается министр обороны страны Борис Писториус.

Причиной досрочной отставки политика может стать низкий уровень доверия граждан к его работе, а также скандал вокруг компании Wirecard в 2020 году. На тот момент Шольц занимал пост министра экономики, и огромные деньги со счёта компании утекли при нём.

"В 2024 году канцлер Олаф Шольц может быть вынужден покинуть пост. На его место пойдёт министр обороны Писториус <…> Три четверти Германии недовольно работой канцлера. Это худший результат в истории", — указано в материале.