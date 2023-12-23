Шольца признали главным неудачником среди политиков ФРГ

Рейтинг германского канцлера Олафа Шольца переживает не лучшие времена. Так, уровень одобрения политика в этом году просел больше всего среди деятелей власти ФРГ.

Как пишет Der Spiegel, из 20 политиков, которые присутствуют в рейтинге, Шольца откинуло аж на 14-е место — канцлер потерял 14% одобрения населения. Не повезло и министру внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, а также главе МИД Германии Анналене Бербок — их уровень одобрения снизился на 4% у каждой.

Куда лучше обстоят дела у главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса — в рейтинге он уверенно занимает вторую строчку, хоть его позиции в последнее время и не менялись. Лидирует же в рейтинге одобрения президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.