Шольц не сможет встретиться с премьером Словакии из-за заражения ковидом

Канцлер Германии Олаф Шольц прошёл тест на коронавирус, результат оказался положительным. Об этом сам политик сообщил на странице в социальной сети X.

"Это явно не тот сюрприз, который меня радует. Мои текущие анализы на CoViD-19 показывают две полоски. Поскольку симптомов мало, я рассчитываю на лёгкое течение и пока просто работаю за своим столом", — написал Шольц.

На брифинге кабмина ФРГ в понедельник официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт в связи с заболеванием канцлера сообщил, что тот, скорее всего, не примет лично премьер-министра Словакии Роберта Фицо, визит которого в Германию запланирован на 19 декабря.