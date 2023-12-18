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18 декабря, 11:31

Шольц не сможет встретиться с премьером Словакии из-за заражения ковидом

Канцлер Германии Олаф Шольц сдал положительный тест на коронавирус

Канцлер Германии Олаф Шольц прошёл тест на коронавирус, результат оказался положительным. Об этом сам политик сообщил на странице в социальной сети X.

"Это явно не тот сюрприз, который меня радует. Мои текущие анализы на CoViD-19 показывают две полоски. Поскольку симптомов мало, я рассчитываю на лёгкое течение и пока просто работаю за своим столом", — написал Шольц.

На брифинге кабмина ФРГ в понедельник официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт в связи с заболеванием канцлера сообщил, что тот, скорее всего, не примет лично премьер-министра Словакии Роберта Фицо, визит которого в Германию запланирован на 19 декабря.

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Ранее Лайф рассказывал о том, как Шольц напился вина на спектакле уехавшего из России режиссёра Кирилла Серебренникова. В театр Талия политик приехал с женой прямо из Брюсселя, где проходил саммит лидеров стран Евросоюза.

Обложка ©

Getty Images / Maja Hitij

Юрий Лысенко
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