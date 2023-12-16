В Венгрии осудили статью о том, как Шольц якобы послал Орбана за кофе

Материал Politico о том, как канцлер Германии Олаф Шольц якобы отправил за кофе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пока другие страны Евросоюза голосовали за начало переговоров с Украиной о её вступлении в ЕС, — это бульварная статья. Об этом в интервью изданию Mandiner заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Я предлагаю... не упоминать такие несерьёзные бульварные газеты, как Politico", — попросил Сийярто.

Он заявил, что такого рода высказывания — недостойны. К тому же причины, по которым Будапешт не поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, сохраняются. И с ними за двухминутный перерыв на кофе нельзя ничего сделать.