В Венгрии осудили статью о том, как Шольц якобы послал Орбана за кофе
Сийярто назвал бульварной статью о том, как Шольц послал Орбана за кофе
Материал Politico о том, как канцлер Германии Олаф Шольц якобы отправил за кофе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пока другие страны Евросоюза голосовали за начало переговоров с Украиной о её вступлении в ЕС, — это бульварная статья. Об этом в интервью изданию Mandiner заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Я предлагаю... не упоминать такие несерьёзные бульварные газеты, как Politico", — попросил Сийярто.
Он заявил, что такого рода высказывания — недостойны. К тому же причины, по которым Будапешт не поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, сохраняются. И с ними за двухминутный перерыв на кофе нельзя ничего сделать.
Напомним, издание Politico выпустило статью о том, как канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану "выйти из комнаты" и сходить за кофе в период, когда лидеры Евросоюза голосовали за начало переговоров о членстве Украины. В Брюсселе этот поступок не оценили.
ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN