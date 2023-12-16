Регион

Уведомления отключены

16 декабря, 17:56

Канцлер ФРГ Шольц напился вина на спектакле уехавшего из России Серебренникова

Шольц посетил спектакль режиссёра Серебренникова в Гамбурге

Уехавший из России режиссёр Кирилл Серебренников рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно посетил его спектакль BAROCCO ("Барокко"), который идёт в Гамбурге. В театр Талия политик приехал с женой прямо из Брюсселя, где проходил саммит лидеров стран Евросоюза.

Шольц на спектакле Серебренникова. Видео © Telegram / Кирилл Серебренников

"Сначала он выпил вина в курилке, а после спектакля зашёл за кулисы и выразил артистам свои восторги. При этом актёр Тило Вернер в импровизации на песню Besogna morire, один куплет которой пелся на венгерском, пошутил про "отношения" Шольца и [венгерского премьера Виктора] Орбана. Все смеялись, и вроде канцлер не обиделся", — написал Серебренников в телеграм-канале.

В марте 2022 года стало известно, что Кирилл Серебренников уехал из России в Париж после того, как Хамовнический районный суд Москвы отменил решение об условном сроке и снял с него судимость. Напомним, громкое уголовное дело, по которому проходили Серебренников и ещё несколько человек, было связано с "Седьмой студией". Фигурантам вменялось хищение 133 млн рублей.

Шольц стал самым непопулярным канцлером ФРГ с 1997 года, набрав всего 20%

Шольц стал самым непопулярным канцлером ФРГ с 1997 года, набрав всего 20%

Обложка ©

Telegram / Кирилл Серебренников

Наталья Исакова
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • Германия
  • Кирилл Серебренников
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров