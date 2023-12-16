Канцлер ФРГ Шольц напился вина на спектакле уехавшего из России Серебренникова

Уехавший из России режиссёр Кирилл Серебренников рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно посетил его спектакль BAROCCO ("Барокко"), который идёт в Гамбурге. В театр Талия политик приехал с женой прямо из Брюсселя, где проходил саммит лидеров стран Евросоюза.

"Сначала он выпил вина в курилке, а после спектакля зашёл за кулисы и выразил артистам свои восторги. При этом актёр Тило Вернер в импровизации на песню Besogna morire, один куплет которой пелся на венгерском, пошутил про "отношения" Шольца и [венгерского премьера Виктора] Орбана. Все смеялись, и вроде канцлер не обиделся", — написал Серебренников в телеграм-канале.