Канцлер ФРГ Шольц напился вина на спектакле уехавшего из России Серебренникова
Шольц посетил спектакль режиссёра Серебренникова в Гамбурге
Уехавший из России режиссёр Кирилл Серебренников рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно посетил его спектакль BAROCCO ("Барокко"), который идёт в Гамбурге. В театр Талия политик приехал с женой прямо из Брюсселя, где проходил саммит лидеров стран Евросоюза.
Шольц на спектакле Серебренникова. Видео © Telegram / Кирилл Серебренников
"Сначала он выпил вина в курилке, а после спектакля зашёл за кулисы и выразил артистам свои восторги. При этом актёр Тило Вернер в импровизации на песню Besogna morire, один куплет которой пелся на венгерском, пошутил про "отношения" Шольца и [венгерского премьера Виктора] Орбана. Все смеялись, и вроде канцлер не обиделся", — написал Серебренников в телеграм-канале.
В марте 2022 года стало известно, что Кирилл Серебренников уехал из России в Париж после того, как Хамовнический районный суд Москвы отменил решение об условном сроке и снял с него судимость. Напомним, громкое уголовное дело, по которому проходили Серебренников и ещё несколько человек, было связано с "Седьмой студией". Фигурантам вменялось хищение 133 млн рублей.
Telegram / Кирилл Серебренников