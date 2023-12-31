Шольц заявил, что Путин "перекрыл газовый кран" после начала СВО Шольц в новогоднем обращении упомянул Путина и газ из России 31 декабря, 08:26 Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своём новогоднем обращении назвал президента РФ Владимира Путина виновным в том, что у Германии начались проблемы с поставками газа. Об этом пишет Die Welt.

"Как только коронавирус немного отступил, Россия начала конфликт в центре Европы. Вскоре после этого президент России перекрыл газовый кран, а осенью ХАМАС напало на Израиль", — высказался Шольц, оправдывая этими событиями проблемы граждан.

По его словам, мир стал жестоким и стремительно меняющимся. Шольц уверен, что это беспокоит подавляющее большинство немцев. Однако, как заверил политик, Германия преодолела экономический кризис, победила инфляцию и заполнила газохранилища. Статистику канцлер приводить не стал.

По его мнению, сейчас европейцам нужно сплотиться, пока продолжается конфликт на Украине. Он упомянул, что будущий год может преподнести сюрпризы, ведь состоятся выборы президента США, результаты которых могут отразиться на ЕС. После этого обращения политик подвергся критике со стороны жителей ФРГ. Немцы напомнили Шольцу, что Берлин сам отказался от российского газа, а США подорвали "Северные потоки". Граждане также призвали канцлера уйти в отставку.

Авторы Татьяна Миссуми