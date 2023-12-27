Посол РФ в Вене заявил, что нет смысла обсуждать транзит газа в ЕС без Москвы

Бессмысленно обсуждать новые схемы поставок российского газа в Европу без участия Москвы. Об этом сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя идею украинского правительства о транзите голубого топлива из России без контракта.

"В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно", — рассказал Любинский в интервью РИА "Новости".

Посол отметил, что все заявления украинской стороны давно себя обесценили, так как "Киеву не привыкать кормить западников обещаниями в обмен на очередные "пряники".