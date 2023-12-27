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27 декабря, 08:26

Посол РФ в Вене заявил, что нет смысла обсуждать транзит газа в ЕС без Москвы

Посол России: Без участия Москвы говорить о поставках газа в Европу бессмысленно

Бессмысленно обсуждать новые схемы поставок российского газа в Европу без участия Москвы. Об этом сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя идею украинского правительства о транзите голубого топлива из России без контракта.

"В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно", — рассказал Любинский в интервью РИА "Новости".

Посол отметил, что все заявления украинской стороны давно себя обесценили, так как "Киеву не привыкать кормить западников обещаниями в обмен на очередные "пряники".

В Германии задумались о последствиях отказа Украины от транзита российского газа
В Германии задумались о последствиях отказа Украины от транзита российского газа

Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не намерена продлевать договор о транзите российского газа, срок действия которого завершится в конце 2024 года. По его словам, осенью этого года Киев не стал отказываться от соглашения из-за необходимости снабжать голубым топливом Европу в преддверии зимы.

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Ян Поланин
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