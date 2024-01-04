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4 января, 13:06

Шольца встретили гневными криками "Преступник!" в зоне наводнения в Германии

Олаф Шольц во время визита в зону наводнения в Нижней Саксонии. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Arne von Brill

Олаф Шольц во время визита в зону наводнения в Нижней Саксонии. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Arne von Brill

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил город Зангерхаузен в регионе Саксония-Анхальт, который оказался в зоне наводнения в результате сильных дождей. Об этом сообщает издание DPA.

Шольц облетел территорию на вертолёте, а также совершил визит в город в компании министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Штеффи Лемке и премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа.

По информации издания, во время визита собралась группа людей, некоторые из них гневно выкрикивали: "Преступник", "Ваша политика базируется на лжи", "Возвращайся обратно".

О наводнениях стало известно во время новогодних праздников. Из-за сильных дождей подтопило несколько территорий в Нижней Саксонии, Тюрингии, Саксонии-Анхальт.

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Ранее Лайф писал, что проливные дожди на севере Танзании вызвали серьёзные наводнения, в результате которых погибло почти полсотни человек. Сильнее всего пострадал район Хананг.

Ян Поланин
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