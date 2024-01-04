Шольца встретили гневными криками "Преступник!" в зоне наводнения в Германии
Олаф Шольц во время визита в зону наводнения в Нижней Саксонии. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Arne von Brill
Канцлер Германии Олаф Шольц посетил город Зангерхаузен в регионе Саксония-Анхальт, который оказался в зоне наводнения в результате сильных дождей. Об этом сообщает издание DPA.
Шольц облетел территорию на вертолёте, а также совершил визит в город в компании министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Штеффи Лемке и премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа.
По информации издания, во время визита собралась группа людей, некоторые из них гневно выкрикивали: "Преступник", "Ваша политика базируется на лжи", "Возвращайся обратно".
О наводнениях стало известно во время новогодних праздников. Из-за сильных дождей подтопило несколько территорий в Нижней Саксонии, Тюрингии, Саксонии-Анхальт.
Ранее Лайф писал, что проливные дожди на севере Танзании вызвали серьёзные наводнения, в результате которых погибло почти полсотни человек. Сильнее всего пострадал район Хананг.