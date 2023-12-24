Бушующий в Европе шторм "Пиа" выбросил на пляжи тысячи ботинок

Тысячи ботинок прибило к пляжам северной Дании после того, как шторм "Пиа" сбросил с судна датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) 46 контейнеров с товарами. Об этом сообщает местный телеканал DR.

По информации DR, грузовой корабль Mayview, следовавший по маршруту из немецкого города Бремерхафен в польский Гданьск, 22 декабря потерял в Северном море 46 контейнеров с различными товарами, попав под буйство накрывшего Европу шторма "Пиа". На берегу помимо обуви также находят медицинское оборудование и колёсики для тачек.

Шторм "Пиа" накрыл Нидерланды 21 декабря, из-за него уровень воды поднялся по всей стране, что привело ко второму за историю закрытию всех штормовых барьеров. В тот же день норвежский круизный лайнер Maud столкнулся со сложностями при маневрировании в Северном море из-за нанесённых штормом повреждений. В разных регионах Великобритании объявили штормовое предупреждение, а авиакомпании British Airways пришлось отменить свыше 20 предрождественских рейсов.