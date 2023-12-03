Почти 50 человек стали жертвами наводнений в Танзании
NDTV: В результате наводнений в Танзании погибло как минимум 47 человек
Последствия наводнения на севере Танзании, которое унесло жизни десятков людей. Обложка © X / firehorse249791
Проливные дожди на севере Танзании вызвали серьёзные наводнения, в результате которых погибло почти полсотни человек. Об этом сообщает NDTV, ссылаясь на местное управление полиции.
"Число погибших достигло 47 и 85 ранены", — сообщает агентство.
Сильнее всего пострадал район Хананг, где на протяжении нескольких дней шли сильные дожди. По данным местных властей, число погибших может увеличиться, так как десятки людей числятся пропавшими без вести.
Мощнейшие ливни ранее обрушились на Турцию и повлекли серьёзные наводнения в ряде курортных городов. В результате стихии погибло два человека, ещё 10 пострадало. А 26–27 ноября на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века". В результате удара стихии в Крыму погибло пять человек. Были затоплены 159 частных домов, два многоквартирных дома, 193 приусадебных участка, 60 дач.