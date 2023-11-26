В Турции после урагана с ливнями погибли два человека, ещё 10 пострадали

Два человека погибли и десять пострадали после мощных ураганов и ливней в Турции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Там отметили, что за выходные было зарегистрировано почти 1,5 тысячи обращений по горячей линии в связи с непогодой, большинство из них поступило из города Измир.

Турецкие Измир и Анталью затопило после мощного урагана. Видео © X (бывший Twitter) / TurkiyeXTV / DisasterTrackHQ

"В Синопе в результате обрушения конструкций из-за ветра под обломками погиб гражданин. <...> В провинции Конья группа граждан спряталась от сильного ливня в сарае, произошло обрушение, в результате погиб человек, ещё четверо госпитализированы", — говорится в сообщении.