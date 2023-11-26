В Турции после урагана с ливнями погибли два человека, ещё 10 пострадали
Обстановка в Измире. Фото © X (бывший Twitter) / grafikherif
Два человека погибли и десять пострадали после мощных ураганов и ливней в Турции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Там отметили, что за выходные было зарегистрировано почти 1,5 тысячи обращений по горячей линии в связи с непогодой, большинство из них поступило из города Измир.
Турецкие Измир и Анталью затопило после мощного урагана. Видео © X (бывший Twitter) / TurkiyeXTV / DisasterTrackHQ
"В Синопе в результате обрушения конструкций из-за ветра под обломками погиб гражданин. <...> В провинции Конья группа граждан спряталась от сильного ливня в сарае, произошло обрушение, в результате погиб человек, ещё четверо госпитализированы", — говорится в сообщении.
Также четверо военных получили травмы, когда стёкла в их бараках в провинции Анкара разбились из-за сильного ветра, а в районе Гиресун два человека пострадали от упавшей крыши. В ведомстве отметили, что, несмотря на все сложности, удалось спасти 198 граждан.
Ранее Лайф сообщал, что "оранжевый" уровень угрозы был объявлен на 26 ноября в 44 турецких провинциях из 81. В частности, были затоплены несколько улиц в центральных районах Измира. Вечером в воскресенье ураганный ветер дошёл до Крыма и Краснодарского края.