"Шторм века" оставил без света 40 тысяч крымчан

В Крыму в результате шторма без света остались 40 тысяч человек. Об этом сообщает советник главы региона Олег Крючков. По его словам, восстановительные работы начнутся около полуночи, когда стихнет ветер.

Кадры урагана в Крыму. Видео © Telegram / ЧП Севастополь

"В Евпатории из домов эвакуировано 150 человек. 100 — размещены в гостиницах, 50 — у родственников. Без электроэнергии порядка 40 тысяч крымчан", — написал Крючков в телеграм-канале.

Он добавил, что в настоящее время автомобильная дорога между Евпаторией и Саками в западной части Крыма полностью закрыта. Движение автотранспорта осуществляется в объезд через Владимировку. Кроме того, в Севастополе из-за шторма понедельник, 27 ноября, объявили нерабочим днем для работников детсадов, школ, учреждений дополнительного образования и спорта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, коммунальные службы Севастополя сейчас работают в усиленном режиме.