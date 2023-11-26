"Шторм века" оставил без света 40 тысяч крымчан
Крючков: В Крыму в результате шторма без света остались 40 тысяч человек
В Крыму в результате шторма без света остались 40 тысяч человек. Об этом сообщает советник главы региона Олег Крючков. По его словам, восстановительные работы начнутся около полуночи, когда стихнет ветер.
Кадры урагана в Крыму. Видео © Telegram / ЧП Севастополь
"В Евпатории из домов эвакуировано 150 человек. 100 — размещены в гостиницах, 50 — у родственников. Без электроэнергии порядка 40 тысяч крымчан", — написал Крючков в телеграм-канале.
Он добавил, что в настоящее время автомобильная дорога между Евпаторией и Саками в западной части Крыма полностью закрыта. Движение автотранспорта осуществляется в объезд через Владимировку. Кроме того, в Севастополе из-за шторма понедельник, 27 ноября, объявили нерабочим днем для работников детсадов, школ, учреждений дополнительного образования и спорта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, коммунальные службы Севастополя сейчас работают в усиленном режиме.
Ранее Лайф писал, что мощный шторм накрыл северо-западное побережье Крыма. Глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил о создании оперативного штаба, все службы региона приведены в состояние повышенной готовности.
Кадр из видео Telegram / ЧП Севастополь