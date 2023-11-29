Нефтяной танкер сел на мель у берегов Стамбула из-за шторма

Перевозящий дизельное топливо танкер сел на мель у берегов Стамбула из-за сильнейшего шторма. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

По данным канала, судно следовало под флагом Турции и перевозило 600 тонн дизельного топлива. В ночь на 29 ноября экипаж подал сигнал бедствия возле побережья в районе Зейтинбурну.

"Мы тонем, судно может разломиться, сели на мель", — приводит канал слова капитана.