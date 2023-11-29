Нефтяной танкер сел на мель у берегов Стамбула из-за шторма
Перевозящий дизельное топливо танкер сел на мель у берегов Стамбула из-за сильнейшего шторма. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
По данным канала, судно следовало под флагом Турции и перевозило 600 тонн дизельного топлива. В ночь на 29 ноября экипаж подал сигнал бедствия возле побережья в районе Зейтинбурну.
"Мы тонем, судно может разломиться, сели на мель", — приводит канал слова капитана.
После сигнала к танкеру выдвинулись представители береговой охраны, 12 находящихся на борту человек удалось спасти. Сейчас специалисты выясняют, есть ли в море утечка нефтепродуктов.
Ранее Лайф писал, что оранжевый уровень угрозы был объявлен на 26 ноября в 44 турецких провинциях из 81. Среди прочего было затоплено несколько улиц в центральных районах Измира. В результате непогоды два человека погибли.
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