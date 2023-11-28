Столкновение трёх судов в Керченском проливе во время мегашторма попало на видео

Момент столкновения трёх кораблей в Керченском проливе во время мегашторма попал на видео. На предоставленных телеграм-каналом SHOT кадрах видно, как огромные волны сбивают в одну кучу суда "Матрос Шевченко", "Матрос Позынич" и "Кавказ-5".

Гигантские волны сбили в одну кучу корабли "Матрос Шевченко", "Матрос Позынич" и "Кавказ-5" во время мегашторма. Видео © t.me / SHOT

Корабль "Матрос Шевченко" снялся с якоря в порту Кавказ и попытался выйти в открытое море. Однако сильнейший ветер повалил его на судно "Матрос Позынич". Ему не удалось избежать удара, и вместе их понесло на теплоход "Кавказ-5".