В результате "шторма века" в Крыму погибло 5 человек, 12 пострадало
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Жертвами "шторма века", обрушившегося на Крым 26–27 ноября, стали пять человек, ещё двенадцать пострадали. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"Стихия затронула 320 населённых пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населённых пунктах, без электроэнергии находились свыше 500 тысяч человек. В результате стихии пострадало 12 человек. К сожалению, пять человек погибли", — написал он в телеграм-канале.
Больше всего пострадали Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак и приморские сёла. Были затоплены 159 частных домов, два многоквартирных дома, 193 приусадебных участка, 60 дач.
Как сообщал Лайф, 26–27 ноября на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", сильнее всего пострадали Крым и Кубань. Были затоплены сотни домов, около двух миллионов человек остались без света на юге России. Из-за последствий мегашторма эвакуировали почти тысячу россиян. Только по предварительным оценкам, сумма ущерба, который нанёс Республике Крым мегашторм, достигла 39,7 миллиарда рублей.