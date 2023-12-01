В результате "шторма века" в Крыму погибло 5 человек, 12 пострадало

Жертвами "шторма века", обрушившегося на Крым 26–27 ноября, стали пять человек, ещё двенадцать пострадали. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"Стихия затронула 320 населённых пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населённых пунктах, без электроэнергии находились свыше 500 тысяч человек. В результате стихии пострадало 12 человек. К сожалению, пять человек погибли", — написал он в телеграм-канале.