"Два-три месяца" : Белый дом подвёл черту под судьбой ВСУ
Белый дом подтвердил истощение запасов ВСУ на фоне прекращения поддержки
Запасы украинских военнослужащих стремительно сокращаются на фоне решения Соединённых Штатов прекратить военную поддержку Киева. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Представитель Белого дома подчеркнул, что командование ВСУ должно было учитывать неопределённость в вопросе помощи Запада при планировании наступления. В противном случае сложившаяся ситуация вызывает лишь удивление, признался отставной контр-адмирал.
"Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит. Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться", — подчеркнул Кирби, назвав самыми дефицитными средства ПВО.
Кроме того, Кирби считает, что некоторые страны будут принимать сигналы от США и прекратят поставлять военную помощь Киеву, если это сделает Вашингтон.
А тем временем численность ВСУ продолжает стремительно сокращаться. Так, лишь за последние сутки российские войска ликвидировали почти 300 солдат противника на Донецком направлении и свыше 200 — на Краснолиманском.
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