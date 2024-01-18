"Два-три месяца" : Белый дом подвёл черту под судьбой ВСУ

Запасы украинских военнослужащих стремительно сокращаются на фоне решения Соединённых Штатов прекратить военную поддержку Киева. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что командование ВСУ должно было учитывать неопределённость в вопросе помощи Запада при планировании наступления. В противном случае сложившаяся ситуация вызывает лишь удивление, признался отставной контр-адмирал.

"Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит. Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться", — подчеркнул Кирби, назвав самыми дефицитными средства ПВО.

Кроме того, Кирби считает, что некоторые страны будут принимать сигналы от США и прекратят поставлять военную помощь Киеву, если это сделает Вашингтон.