Сводки военкоров: какие города готовятся потерять ВСУ На каких участках Армия России взламывает укрепрайоны ВСУ и готовит котлы для украинских подразделений — в тексте Лайфа. 16 января, 21:43 Что пишут военкоры о продвижении Армии России 17 января. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Украинский террор южных регионов

Ночные артдуэли в приграничье и кочующие миномёты ВСУ становятся буднями регионов, расположенных вблизи новых территорий России. Обстрелы Брянской, Курской, Калужской областей носят режимный характер. В Курской области зенитчики перехватили три ракеты "Точка-У" над территорией Фатежского района. Украинские террористы в ежедневном формате пытаются нанести максимальный ущерб мирным гражданам и населённым пунктам.

На Воронежском направлении за предыдущие сутки беспилотники хунты устроили две волны атак. Российские военные перехватили восемь аппаратов только в черте областного центра. Обломки одного из дронов попали по многоэтажному дому, пострадала десятилетняя девочка. После налёта в городе ввели режим ЧС. Военные эксперты считают, что, пока не будет отодвинута линия фронта, такие удары будут продолжаться.

Последствия падения беспилотника в Воронеже, 16 января 2024 года. Фото © ТАСС / Евгений Судаков

— Основное правило киевского режима — "Чем хуже для России, тем лучше" — является по-прежнему главной задачей укрохунты, — цитирует слова действующего военного выпускник Академии Генерального штаба, военкор Александр Сладков. — Судя по развёртыванию сил НАТО на Западном ТВД (Польша, Прибалтика и Финляндия) — это всё не ради потехи. Май – июль могут стать жаркими.

Что происходит в Харьковской области 17 января

Российская армия продолжает наносить мощные удары в районе Волчанска, Малиновки и Чугуева Харьковской области, где противник пытается укрепить свои опорные пункты, создавая район обороны. Также перебрасывает резервы к Купянскому направлению, отмечает военкор Геннадий Алёхин.

По его словам, в Харькове царит паническое настроение. Все мобильные госпитали переполнены ранеными, не хватает места даже в коридорах. После приезда британского премьер-министра Риши Сунака в городе провели ряд совещаний. Есть версия, что обсуждались меры контроля над представителями криминальных кругов, которых отправляют на фронт.

В районе Купянска продолжаются позиционные бои. Сутками ранее российские войска нанесли серию ударов по опорным пунктам противника вдоль линии соприкосновения, комментирует Михаил Звинчук (Рыбарь).

Город Купянск, Харьковская область, Украина. Фото © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Согласно отчётам Минобороны России, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Синьковка. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard 2, и два пикапа.

Почему Киев продолжает рекламировать линию обороны

Анонсирование украинским военно-политическим руководством строительства линии обороны к концу второго года военного конфликта, конечно же, вызывает много вопросов. Тем не менее данный факт укладывается в замысел Вашингтона по завершению войны на Украине, отмечает военный эксперт Максим Ювачёв.

Вероятно, строительство укрепрайонов является продолжением тактики сдерживания, частью которой был так называемый контрнаступ, и в ближайшей перспективе может быть использовано как некий противовес огромному российскому потенциалу. Максим Ювачёв Военный эксперт

По его словам, появились и детали строительства. На Харьковском направлении к строительству укреплений привлечены гражданские организации, что подтверждается большим количеством проектов в украинской системе DREAM. При этом основная часть организаций под видом восстановления гражданской инфраструктуры сосредоточена в общинах, граничащих с областным центром.

Что происходит в Донецкой Народной Республике 17 января

На Донецком фронте российские войска атаковали на южных подступах к Новомихайловке, у Георгиевки и Красногоровки, уточняет военкор Семён Пегов (WarGonzo). По его словам, ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения атаковали Первомайское. Не исключена в перспективе попытка взять в клещи этот населённый пункт, так как бои на подступах с севера села идут уже несколько недель.

Что происходит в Донецкой Народной Республике 17 января. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

У самой Авдеевки продолжается планомерная работа по взламыванию обороны противника на флангах укрепрайона. Ожесточённые бои идут в районе очистных сооружений Авдеевского коксохимического завода и на территории садовых товариществ "Ивушка" и "Ивушка-2", напоминают эксперты.

Новым элементом у ВС РФ становится разведка боем у Невельского на южном фланге, пишут эксперты. Южный выступ фронта характеризовался боями в направлении Водяное – Северное, что может указывать на замысел замкнуть горловину Авдеевского мешка. На северном фланге у Красногоровки также идут бои.

Про окружение российскими военными пишут западные СМИ. "Авдеевку медленно окружают. Ожидается наступление на Часов Яр под Бахмутом. Дальше на север, за пределами Купянска, боевые действия почти не замедлились после падения", — сообщает New York Times.

В район села Степовое ВСУ перебросили пехоту и подразделение ССО Украины. Численность не позволяет данному подразделению всерьёз рассчитывать на возможность затяжного противостояния с ВС РФ, по этой причине оно готовится к нанесению максимального ущерба нашим силам. На этом участке устанавливаются украинские минно-взрывные заграждения, укрепляются огневые позиции.

Под Артёмовском (Бахмут) российские войска увеличили зону контроля в лесополосе северо-западнее Богдановки, отмечает военный эксперт Борис Рожин. Военнослужащим ВС РФ удалось выбить врага и с части высот в районе Клещеевки.

Авторы Дмитрий Шестопалов