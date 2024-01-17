ВСУ потеряли до 210 военнослужащих за сутки на Краснолиманском направлении

Украинская армия потеряла до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30 на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили журналистам в среду, 17 января, в пресс-службе Минобороны РФ. По данным военного ведомства, подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение живой силе противника в районе Григоровки и Серебрянского лесничества.

А ранее Минобороны опубликовало видео сдачи в плен бойцов ВСУ на Запорожском направлении. На кадрах заметно, как украинские солдаты выходят из окопа по одному под контролем российских военных. Боец ВСУ Александр Яковлев рассказал, что начался обстрел со стороны ВС РФ, он и его сослуживцы легли в яму, находились там 20 минут, после чего вышли на поле и сдались в плен.