Минобороны опубликовало видео сдачи в плен бойцов ВСУ на Запорожском направлении

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен на Запорожском направлении. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны РФ.

Бойцы ВСУ сдались в плен российским военным на Запорожском направлении. Видео © Пресс-служба Министерства обороны РФ

На кадрах заметно, как украинские солдаты выходят из окопа по одному под контролем российских военных. Боец ВСУ Александр Яковлев рассказал, что начался обстрел со стороны ВС РФ, он и его сослуживцы легли в яму, находились там 20 минут, после чего вышли на поле и сдались в плен. Военные не могли сбежать, так как поля заминированы.

"Мясо, отправляют на убой. Все знают, что поля все заминированы... Выхода ноль", — пояснил один из пленных. Боец ВСУ признался, что готов сесть в тюрьму, но не возвращаться вновь в зону боевых действий.