Регион

Уведомления отключены

16 января, 02:55
5509

Бойцы группировки "Запад" заняли позиции и взяли в плен солдат ВСУ под Купянском

Военнослужащие российской группировки войск "Запад" продолжают успешное выполнение боевых задач на Купянском направлении. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, накануне они штурмом выбили ВСУ с позиций, а также пленили солдат.

"Штурмовики без особого труда забрали опорный пункт, оказали помощь раненым боевикам ВСУ и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, которые рассказали много полезной информации", — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, бойцы ВСУ сдали собственные позиции без сопротивления, несмотря на то что российским штурмовикам приходилось прорываться под плотным огнём украинских танков и артиллерии. Дело в том, что каждый украинский опорный пункт, блиндаж, дот, а также подступы к вражеским позициям были заминированы. Вопреки этому военные смогли остаться незамеченными и успешно выполнить задачи.

Украинские солдаты выбирают суицид вместо участия в боях за Крынки
Украинские солдаты выбирают суицид вместо участия в боях за Крынки

Лайф сообщал, что в плен Российской армии за неделю — с 6 по 12 января 2024 года — сдались 48 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). 35 из них сложили оружие на Купянском направлении.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров