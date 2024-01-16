Бойцы группировки "Запад" заняли позиции и взяли в плен солдат ВСУ под Купянском
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" продолжают успешное выполнение боевых задач на Купянском направлении. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, накануне они штурмом выбили ВСУ с позиций, а также пленили солдат.
"Штурмовики без особого труда забрали опорный пункт, оказали помощь раненым боевикам ВСУ и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, которые рассказали много полезной информации", — сообщили в оборонном ведомстве.
По данным Минобороны, бойцы ВСУ сдали собственные позиции без сопротивления, несмотря на то что российским штурмовикам приходилось прорываться под плотным огнём украинских танков и артиллерии. Дело в том, что каждый украинский опорный пункт, блиндаж, дот, а также подступы к вражеским позициям были заминированы. Вопреки этому военные смогли остаться незамеченными и успешно выполнить задачи.
Лайф сообщал, что в плен Российской армии за неделю — с 6 по 12 января 2024 года — сдались 48 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). 35 из них сложили оружие на Купянском направлении.
VK / Минобороны РФ