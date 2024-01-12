Ещё 48 украинских солдат сложили оружие и сдались в плен войскам России

В плен Российской армии за неделю — с 6 по 12 января 2024 года — сдались 48 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 на Купянском направлении", — говорится в публикации.

Также артиллерийскими и авиационными ударами было нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 121-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка на Херсонщине. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 275 бойцов, а также танк, 21 машину, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии.