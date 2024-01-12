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12 января, 13:47

Ещё 48 украинских солдат сложили оружие и сдались в плен войскам России

Минобороны РФ: 48 военнослужащих ВСУ сдались в плен за неделю

В плен Российской армии за неделю — с 6 по 12 января 2024 года — сдались 48 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 на Купянском направлении", говорится в публикации.

Также артиллерийскими и авиационными ударами было нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 121-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка на Херсонщине. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 275 бойцов, а также танк, 21 машину, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что ВС РФ сорвали попытки диверсантов ВСУ переправиться на левый берег Днепра. Добиться этого удалось благодаря упреждающим действиям российских войск и комплексному огневому поражению противника.

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ТАСС / Александр Полегенько

Юрий Лысенко
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