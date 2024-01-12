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12 января, 13:40

ВС РФ сорвали попытки диверсантов ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Российские войска на этой неделе сорвали попытки диверсионных групп Вооружённых сил Украины переправиться на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника сорваны попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра и на острова", — говорится в сообщении ведомства.

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А ранее немецкие СМИ рассказывали о безжалостной мясорубке, в которой оказались украинские военные на Днепре. По их данным, командование ВСУ отправляет бойцов на заранее обречённые на неудачу бои в районе села Крынки на левом берегу. Это нужно, чтобы руководство в Киеве смогло выбить на Западе дополнительное финансирование.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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