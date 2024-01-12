Российские войска на этой неделе сорвали попытки диверсионных групп Вооружённых сил Украины переправиться на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника сорваны попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра и на острова", — говорится в сообщении ведомства.

А ранее немецкие СМИ рассказывали о безжалостной мясорубке, в которой оказались украинские военные на Днепре. По их данным, командование ВСУ отправляет бойцов на заранее обречённые на неудачу бои в районе села Крынки на левом берегу. Это нужно, чтобы руководство в Киеве смогло выбить на Западе дополнительное финансирование.