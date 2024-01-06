Командование ВСУ отправляет бойцов на заранее обречённые бои в районе села Крынки на левом берегу Днепра. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкого телеканала Welt. Он отметил, что украинская сторона делает это, чтобы продемонстрировать западным союзникам наступательные действия. По словам журналиста, это может помочь Незалежной получить дополнительное финансирование.

"Уже в течение нескольких недель сообщается, что командование ВСУ бросает морскую пехоту в так называемую мясорубку в Херсонской области на левом берегу Днепра в районе Крынок", — отметил он.

По словам журналиста, морские пехотинцы жалуются, что их заставляют форсировать Днепр в местах, где они заранее обречены на поражение.