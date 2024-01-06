В Германии рассказали о безжалостной "мясорубке" для бойцов ВСУ на Днепре
Welt: Украинская армия несёт невосполнимые потери в боях на Днепре
Командование ВСУ отправляет бойцов на заранее обречённые бои в районе села Крынки на левом берегу Днепра. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкого телеканала Welt. Он отметил, что украинская сторона делает это, чтобы продемонстрировать западным союзникам наступательные действия. По словам журналиста, это может помочь Незалежной получить дополнительное финансирование.
"Уже в течение нескольких недель сообщается, что командование ВСУ бросает морскую пехоту в так называемую мясорубку в Херсонской области на левом берегу Днепра в районе Крынок", — отметил он.
По словам журналиста, морские пехотинцы жалуются, что их заставляют форсировать Днепр в местах, где они заранее обречены на поражение.
Ранее стало известно, что российские бойцы пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра. Огонь по вражеским силам вёлся из миномёта 2Б11.
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