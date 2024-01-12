На Украине объявили награду за службу по контракту в самых опасных частях ВСУ
Власти Львова обещают заплатить 1300 долларов всем, кто заключит контракт с ВСУ
Львовские власти пообещали доплачивать по 50 тысяч гривен (приблизительно 1300 долларов. — Прим. Лайфа) каждому, кто подпишет контракт на службу в самых опасных частях ВСУ — морской пехоте и десантно-штурмовых подразделениях. Это в личном телеграм-канале объяснил мэр Львова Андрей Садовой.
"50 тысяч гривен от общины Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой", — сказано в публикации.
Градоначальник Львова добавил, что такое решение принял городской исполком. Предполагается, что озвученная сумма станет для новобранцев "дополнительной мотивацией и поддержкой".
Напомним, на Украине уже провели девять волн мобилизации, а в декабре из-за тяжёлых потерь на фронте Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого на Украине придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызывал множество споров. А сбежавших из страны украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. Несмотря на это, уклонисты продолжают бежать из страны через леса и реки, нанимая проводников за 3,5–5 тысяч долларов.
Getty Images / Maxym Marusenko