На Украине объявили награду за службу по контракту в самых опасных частях ВСУ

Львовские власти пообещали доплачивать по 50 тысяч гривен (приблизительно 1300 долларов. — Прим. Лайфа) каждому, кто подпишет контракт на службу в самых опасных частях ВСУ — морской пехоте и десантно-штурмовых подразделениях. Это в личном телеграм-канале объяснил мэр Львова Андрей Садовой.

"50 тысяч гривен от общины Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой", — сказано в публикации.