ВСУ за прошедшие сутки не проявили никакой активности на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Леонид Шаров.

"В границах ответственности группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли", — приводит его слова РИА "Новости".

За это время российские военные артиллерией и авиацией ударили по более чем 150 вражеским целям в районах Дроновки, Серебрянки и Северска, а спецназовцы вскрыли более 20 объектов ВСУ, около десяти поразили. Всего за сутки украинская армия потеряла не менее 70 бойцов и два автомобиля.