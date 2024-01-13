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13 января, 09:37

ВСУ прекратили активность на одном из направлений

Минобороны: ВСУ перестали проявлять активность на Краснолиманском направлении

ВСУ за прошедшие сутки не проявили никакой активности на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Леонид Шаров.

"В границах ответственности группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли", — приводит его слова РИА "Новости".

За это время российские военные артиллерией и авиацией ударили по более чем 150 вражеским целям в районах Дроновки, Серебрянки и Северска, а спецназовцы вскрыли более 20 объектов ВСУ, около десяти поразили. Всего за сутки украинская армия потеряла не менее 70 бойцов и два автомобиля.

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А на Донецком направлении киевский режим лишился порядка 1,8 тысячи военных. В период с 6 по 12 января под огонь ВС России попали подразделения 22-й, 28-й, 42-й и 93-й механизированных, а также 3-й, 5-й и 92-й штурмовых бригад и 112-й бригады теробороны. Помимо живой силы также были уничтожены пять танков, 20 боевых бронированных машин, 63 авто и 14 орудий полевой артиллерии.

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Getty Images / Anadolu

Николь Вербер
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