Российские военнослужащие в ходе боевых столкновений с ВСУ на Донецком направлении за сутки ликвидировали почти 300 украинских военных, а также уничтожили танк и две боевые машины пехоты. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения Южной группировки войск совместно с российской артиллерией отразили шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Красное и Богдановка ДНР. Также наши военные поразили живую силу и технику 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.

"ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку "Пион", — уточнили в российском оборонном ведомстве.