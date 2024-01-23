В Минобороны сообщили о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ

Министерство обороны РФ рассказало ещё об одном подвиге российских военнослужащих, совершённом в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили в ведомстве, танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва обороны на участке и уничтожил свыше 100 бойцов ВСУ.

Подразделению ВС РФ была дана команда оборонять участок фронта "на важном направлении". В результате произошедшего там боестолкновения с противником танкисты Алибекова уничтожили более сотни пытавшихся прорвать российскую оборону украинцев. Также было поражено 16 единиц бронетехники.

В ведомстве подчеркнули, что это было сделано благодаря грамотным действиям капитана и его подчинённых. В итоге попытка противника прорвать оборонительную линию завершилась неудачей.

"Противник понёс потери, значительно истощив свой наступательный потенциал", — добавили в Минобороны.