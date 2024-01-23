Регион

Уведомления отключены

23 января, 00:55

В Минобороны сообщили о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ

Минобороны: Танковый батальон ВС РФ совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ

Министерство обороны РФ рассказало ещё об одном подвиге российских военнослужащих, совершённом в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили в ведомстве, танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва обороны на участке и уничтожил свыше 100 бойцов ВСУ.

Подразделению ВС РФ была дана команда оборонять участок фронта "на важном направлении". В результате произошедшего там боестолкновения с противником танкисты Алибекова уничтожили более сотни пытавшихся прорвать российскую оборону украинцев. Также было поражено 16 единиц бронетехники.

В ведомстве подчеркнули, что это было сделано благодаря грамотным действиям капитана и его подчинённых. В итоге попытка противника прорвать оборонительную линию завершилась неудачей.

"Противник понёс потери, значительно истощив свой наступательный потенциал", — добавили в Минобороны.

Путин: Подвиги бойцов СВО поражают, ими гордится вся Россия
Путин: Подвиги бойцов СВО поражают, ими гордится вся Россия

Ранее Лайф писал, что звание Героя России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине получили 272 российских военнослужащих. Также в министерстве отметили, что свыше 320 тысяч бойцов СВО получили различные государственные награды.

Обложка ©

t.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров