В Минобороны сообщили о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ
Минобороны: Танковый батальон ВС РФ совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ
Министерство обороны РФ рассказало ещё об одном подвиге российских военнослужащих, совершённом в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили в ведомстве, танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва обороны на участке и уничтожил свыше 100 бойцов ВСУ.
Подразделению ВС РФ была дана команда оборонять участок фронта "на важном направлении". В результате произошедшего там боестолкновения с противником танкисты Алибекова уничтожили более сотни пытавшихся прорвать российскую оборону украинцев. Также было поражено 16 единиц бронетехники.
В ведомстве подчеркнули, что это было сделано благодаря грамотным действиям капитана и его подчинённых. В итоге попытка противника прорвать оборонительную линию завершилась неудачей.
"Противник понёс потери, значительно истощив свой наступательный потенциал", — добавили в Минобороны.
Ранее Лайф писал, что звание Героя России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине получили 272 российских военнослужащих. Также в министерстве отметили, что свыше 320 тысяч бойцов СВО получили различные государственные награды.
t.me / Минобороны РФ