Более 270 военным присвоили звание Героя России за подвиги на СВО

Звание Героя России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине получили 272 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

"272 человека стали Героями России в ходе СВО", — говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что свыше 320 тысяч бойцов СВО получили различные государственные награды. Кроме того, более 363 тысяч военнослужащих удостоились ведомственных наград Минобороны.