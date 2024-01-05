Более 270 военным присвоили звание Героя России за подвиги на СВО
МО РФ: Звание Героя России в ходе СВО получили 272 российских военнослужащих
Звание Героя России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине получили 272 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
"272 человека стали Героями России в ходе СВО", — говорится в сообщении.
Также в министерстве отметили, что свыше 320 тысяч бойцов СВО получили различные государственные награды. Кроме того, более 363 тысяч военнослужащих удостоились ведомственных наград Минобороны.
Ранее Лайф сообщал, что начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов наградил в зоне СВО бойцов, которые особенно отличились при освобождении Марьинки в ДНР. Военнослужащие Южной группировки войск получили из рук главы Генштаба ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки.
ТАСС / Валерий Шарифулин