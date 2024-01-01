Участникам спецоперации вручили государственные награды

Участники специальной военной операции на Украине, отличившиеся при выполнении боевых задач, получили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Вручение наград участникам спецоперации. Видео © Минобороны РФ

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев перед вручением высоких наград обратился к военным и поблагодарил их за мужество, отвагу и проявленный героизм.

"Высших наград были удостоены военнослужащие – участники СВО за проявленные мужество, отвагу и доблесть при выполнении задач спецоперации. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль Суворова, медаль Жукова, а также медали "За воинскую доблесть" I и II степеней и "За укрепление боевого содружества" получили более 20 человек", — сообщили в оборонном ведомстве.