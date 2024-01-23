Минобороны: ВС РФ проделали брешь в минных заграждениях ВСУ под Купянском

Инженеры Вооружённых сил России успешно проходят минно-взрывные заграждения противника на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Наши сапёры ведут работу по разминированию местности от мин советского производства, а также от взрывоопасных предметов, установленных на неизвлекаемость. Такие предметы опасны для нашей пехоты и бронетехники. Работа очень важная", — рассказали ТАСС в ведомстве.

По сообщению Минобороны, российские военнослужащие, участвующие в разминировании, работают на переднем крае на удалении до 400 метров от расположения солдат ВСУ. После извлечения мины уничтожаются накладными зарядами. Кроме того, ВС РФ ликвидируют взрывоопасные предметы удалённо, для этого используются установки УР-83П и УР-77. Примечательно, что при отходе противники минируют радиостанции, магазины от стрелкового оружия, а также личные вещи.