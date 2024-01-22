Российские разведчики разгромили скопление пехоты ВСУ под Купянском

Экипаж БМП-3 разведчиков 1-й танковой армии группировки войск "Запад" ликвидировал группу пехоты ВСУ на замаскированных позициях на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Замаскированные позиции противника определили при помощи беспилотников, ещё одна группа ВСУ была выявлена в лесополосе. Все полученные координаты были переданы бронегруппе, после чего по цели был нанесён удар.

"Экипаж БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении", — рассказали в МО РФ.

Там же добавили, что уничтожение обнаруженных целей контролируется расчётами БПЛА, способными передавать результаты поражения на командный пункт в режиме реального времени.