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22 января, 02:41

Российские разведчики разгромили скопление пехоты ВСУ под Купянском

Минобороны РФ: Экипаж БМП-3 уничтожил на Купянском направлении пехоту ВСУ

Экипаж БМП-3 разведчиков 1-й танковой армии группировки войск "Запад" ликвидировал группу пехоты ВСУ на замаскированных позициях на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Замаскированные позиции противника определили при помощи беспилотников, ещё одна группа ВСУ была выявлена в лесополосе. Все полученные координаты были переданы бронегруппе, после чего по цели был нанесён удар.

"Экипаж БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении", — рассказали в МО РФ.

Там же добавили, что уничтожение обнаруженных целей контролируется расчётами БПЛА, способными передавать результаты поражения на командный пункт в режиме реального времени.

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Ранее российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Константиновки ДНР. В том числе ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых сил РФ уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.

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Анатолий Симоненко
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