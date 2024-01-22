Российские разведчики разгромили скопление пехоты ВСУ под Купянском
Минобороны РФ: Экипаж БМП-3 уничтожил на Купянском направлении пехоту ВСУ
Экипаж БМП-3 разведчиков 1-й танковой армии группировки войск "Запад" ликвидировал группу пехоты ВСУ на замаскированных позициях на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Замаскированные позиции противника определили при помощи беспилотников, ещё одна группа ВСУ была выявлена в лесополосе. Все полученные координаты были переданы бронегруппе, после чего по цели был нанесён удар.
"Экипаж БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении", — рассказали в МО РФ.
Там же добавили, что уничтожение обнаруженных целей контролируется расчётами БПЛА, способными передавать результаты поражения на командный пункт в режиме реального времени.
Ранее российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Константиновки ДНР. В том числе ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых сил РФ уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.
VK / Минобороны России