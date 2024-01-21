Армия России вычислила и разнесла еще одно логово Иностранного легиона ВСУ
МО: ВС РФ нанесли поражение пункту дислокации иностранных наёмников в ДНР
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Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 21 января.
"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых сил РФ уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Константиновка ДНР", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Там добавили, что российские военные поразили 127 подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 129 районах.
А ранее Лайф писал, что российские силы в ходе СВО на Украине нанесли удары по пункту временной дислокации иностранных наёмников и позициям 103 артиллерийских подразделений ВСУ. Также были поражены живая сила и военная техника в 119 районах.