Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 21 января.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых сил РФ уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Константиновка ДНР", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что российские военные поразили 127 подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 129 районах.