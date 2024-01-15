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15 января, 12:17

ВСУ лишились склада ракетно-артиллерийского вооружения под Кураховом в ДНР

Фото (архивное) © vk.com / Минобороны РФ / Рафаэль Бершацкий

Фото (архивное) © vk.com / Минобороны РФ / Рафаэль Бершацкий

Российские военные поразили ракетно-артиллерийский склад одной из аэромобильных бригад ВСУ в районе Курахова в ДНР. Об этом сообщили журналистам на брифинге в понедельник, 15 января, в пресс-службе Минобороны.

"Поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ", — проинформировали в ведомстве.

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Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие уничтожили артиллерийскую технику ВСУ на Донецком направлении. ВС РФ ликвидировали самоходные артиллерийские установки, самоходную пушку и три гаубицы.

Марина Калегина
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