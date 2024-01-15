ВСУ лишились склада ракетно-артиллерийского вооружения под Кураховом в ДНР
Фото (архивное) © vk.com / Минобороны РФ / Рафаэль Бершацкий
Российские военные поразили ракетно-артиллерийский склад одной из аэромобильных бригад ВСУ в районе Курахова в ДНР. Об этом сообщили журналистам на брифинге в понедельник, 15 января, в пресс-службе Минобороны.
"Поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ", — проинформировали в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие уничтожили артиллерийскую технику ВСУ на Донецком направлении. ВС РФ ликвидировали самоходные артиллерийские установки, самоходную пушку и три гаубицы.