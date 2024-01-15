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15 января, 07:10

Минобороны показало видео нанесения удара "Искандером" по командному пункту ВСУ

Минобороны РФ: Расчёт ОТРК "Искандер" нанёс удар по военной инфраструктуре ВСУ

Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" группировки войск "Запад" нанёс удар по военной инфраструктуре Вооружённых сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Работа пусковой установки "Искандер". Видео © t.me / Минобороны России

"Пусковая установка находилась на боевом дежурстве. Пришла команда на готовность к работе, после чего расчёт вывел пусковую установку в готовность к нанесению ракетного удара", — заявил начальник расчёта с позывным Утёс, добавив, что пуск прошёл штатно, цель поражена.

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Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие уничтожили артиллерийскую технику ВСУ на Донецком направлении. ВС РФ ликвидировали самоходные артиллерийские установки, самоходную пушку и три гаубицы.

Обложка ©

t.me / Минобороны России

Ян Поланин
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