Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордного расстояния
Минобороны: На Артёмовском направлении бойцы ВДВ сбили БМП ВСУ с 7,8 тыс. метров
Костромские десантники на Артёмовском направлении ликвидировали украинскую БМП из противотанкового ракетного комплекса "Корнет". При этом дистанция стала рекордной — 7800 метров. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" из укрытия с рекордной до цели дистанции, которая на момент пуска управляемой ракеты равнялась 7800 метрам, костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри. Вторую БМП впоследствии поразили расчёты артиллерии ВДВ", — пояснили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, бойцы, справившись с задачей, быстро сменили позиции, продолжив вести боевую работу. Сообщается, что пусковые установки военных теперь укомплектованы тепловизорами, благодаря которым они могут стрелять на дальность до десяти километров.
"До этого работал с другими противотанковыми комплексами, но по сравнению с ними это лучшее, что у меня было", — признался замкомандира противотанкового взвода с позывным Зевс.
Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 разгромили позиции украинских сил на Донецком направлении. Цель была поражена с использованием неуправляемых авиационных ракет.
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