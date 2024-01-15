Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордного расстояния

Костромские десантники на Артёмовском направлении ликвидировали украинскую БМП из противотанкового ракетного комплекса "Корнет". При этом дистанция стала рекордной — 7800 метров. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" из укрытия с рекордной до цели дистанции, которая на момент пуска управляемой ракеты равнялась 7800 метрам, костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри. Вторую БМП впоследствии поразили расчёты артиллерии ВДВ", — пояснили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, бойцы, справившись с задачей, быстро сменили позиции, продолжив вести боевую работу. Сообщается, что пусковые установки военных теперь укомплектованы тепловизорами, благодаря которым они могут стрелять на дальность до десяти километров.

"До этого работал с другими противотанковыми комплексами, но по сравнению с ними это лучшее, что у меня было", — признался замкомандира противотанкового взвода с позывным Зевс.