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15 января, 02:31

Штурмовики Су-25 разгромили подразделения ВСУ на Донецком направлении

Минобороны РФ: Экипажи Су-25 поразили подразделения ВСУ на Донецком направлении

Экипажи штурмовиков Су-25 разгромили позиции украинских сил на Донецком направлении. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, цель была поражена с использованием неуправляемых авиационных ракет.

Работа штурмовиков Су-25 на Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ

"Получили боевую задачу, вышли в район цели парой. Произвели пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, далее — маневрирование и выход на аэродром посадки. ПАНы довольны, все снаряды легли точно в цель!" — поделился лётчик Су-25 с позывным Джимми.

В Министерстве обороны уточнили, что полёт прошёл в штатном режиме: после использования авиационных средств поражения экипажи осуществили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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