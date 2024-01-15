Штурмовики Су-25 разгромили подразделения ВСУ на Донецком направлении
Минобороны РФ: Экипажи Су-25 поразили подразделения ВСУ на Донецком направлении
Экипажи штурмовиков Су-25 разгромили позиции украинских сил на Донецком направлении. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, цель была поражена с использованием неуправляемых авиационных ракет.
Работа штурмовиков Су-25 на Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ
"Получили боевую задачу, вышли в район цели парой. Произвели пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, далее — маневрирование и выход на аэродром посадки. ПАНы довольны, все снаряды легли точно в цель!" — поделился лётчик Су-25 с позывным Джимми.
В Министерстве обороны уточнили, что полёт прошёл в штатном режиме: после использования авиационных средств поражения экипажи осуществили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета.
Ранее бомбардировщики Су-34 ВКС России отработали по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении. Военные лётчики использовали авиабомбы ФАБ-500.