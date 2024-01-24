Три украинских беспилотника сбиты над Брянской областью
Средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа над Брянской областью. О пресечении террористической атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.
Поражение воздушных целей было произведено примерно в 21:30, уточнили в ведомстве. По данным главы региона Александра Богомаза, в результате падения обломков никто из гражданских не пострадал.
"Разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — написал чиновник.
По данным МО России, за прошедшие сутки зенитчики уничтожили свыше 50 украинских беспилотников. Также были сбиты две тактические ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО HIMARS.
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