На территории нефтебазы в Туапсе начался крупный пожар

Возгорание произошло на территории нефтебазы в Туапсе. Как сообщает оперштаб Кубани, предварительно, жертв и пострадавших нет.

Сейчас продолжается тушение пожара. По данным SHOT, его площадь составляет около 200 квадратных метров. Огонь охватил одну из колонн предприятия для переработки топлива, пожарные сейчас пытаются локализовать возгорание. На место выехал глава района Сергей Бойко.

Пожар на территории нефтебазы в Туапсе. Видео © t.me / SHOT