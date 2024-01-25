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24 января, 21:56

На территории нефтебазы в Туапсе начался крупный пожар

Возгорание произошло на территории нефтебазы в Туапсе. Как сообщает оперштаб Кубани, предварительно, жертв и пострадавших нет.

Сейчас продолжается тушение пожара. По данным SHOT, его площадь составляет около 200 квадратных метров. Огонь охватил одну из колонн предприятия для переработки топлива, пожарные сейчас пытаются локализовать возгорание. На место выехал глава района Сергей Бойко.

Пожар на территории нефтебазы в Туапсе. Видео © t.me / SHOT

МЧС показало эпичные кадры тушения полыхающей мебельной фабрики под Челябинском
МЧС показало эпичные кадры тушения полыхающей мебельной фабрики под Челябинском

Ранее Лайф рассказывал о крупном пожаре на животноводческой ферме в Ставропольском крае. Оперативно прибывшие к месту инцидента пожарные смогли вызволить из огненного плена 20 свиней. К сожалению, ещё десять животных погибло.

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Кадр видео t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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