МЧС показало эпичные кадры тушения полыхающей мебельной фабрики под Челябинском

Фабрика по производству мебели загорелась в Челябинской области. Пламя охватило кровлю предприятия на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Подробности инцидента озвучили в МЧС РФ, прикрепив видео с места событий.

По данным ведомства, возгорание произошло в двух километрах от посёлка Батуринский. По состоянию на 05:00 по московскому времени, пожар локализован.

Мебельная фабрика загорелась в Челябинской области. Видео © t.me / МЧС РФ

"Всего на месте работает более 60 специалистов и 18 единиц техники. На данный момент информация о пострадавших не поступала", — уточнили в министерстве.