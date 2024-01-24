МЧС показало эпичные кадры тушения полыхающей мебельной фабрики под Челябинском
Мебельная фабрика загорелась в Челябинской области на площади 3,6 тыс. квадратов
Фабрика по производству мебели загорелась в Челябинской области. Пламя охватило кровлю предприятия на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Подробности инцидента озвучили в МЧС РФ, прикрепив видео с места событий.
По данным ведомства, возгорание произошло в двух километрах от посёлка Батуринский. По состоянию на 05:00 по московскому времени, пожар локализован.
Мебельная фабрика загорелась в Челябинской области. Видео © t.me / МЧС РФ
"Всего на месте работает более 60 специалистов и 18 единиц техники. На данный момент информация о пострадавших не поступала", — уточнили в министерстве.
А днём ранее на Ставрополье загорелась крупная животноводческая ферма. Спасателям удалось спасти большую часть обитателей пылающих ангаров.
t.me / МЧС РФ