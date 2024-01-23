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23 января, 04:37

На Ставрополье произошёл крупный пожар на животноводческой ферме

МЧС: На Ставрополье потушили пожар на ферме площадью 1350 квадратных метров

В посёлке Орловка огонь охватил животноводческую ферму на 1350 квадратных метрах. Обложка © t.me / МЧС России

В посёлке Орловка огонь охватил животноводческую ферму на 1350 квадратных метрах. Обложка © t.me / МЧС России

В Ставропольском крае сгорела крупная животноводческая ферма. Как сообщает МЧС России в телеграм-канале, площадь пожара составила 1350 квадратных метров.

В посёлке Орловка огонь охватил животноводческую ферму на 1350 квадратных метрах. Фото © t.me / МЧС России

В посёлке Орловка огонь охватил животноводческую ферму на 1350 квадратных метрах. Фото © t.me / МЧС России

По данным ведомства, происшествие случилось в ночь на вторник, 23 января, в населённом пункте Орловка. Оперативно прибывшие к месту инцидента пожарные смогли вызволить из огненного плена 20 свиней. К сожалению, ещё 10 животных погибло.

В аварийно-спасательных службах сообщили, что на этот вызов выезжали 12 огнеборцев и четыре единицы спецтехники. Теперь компетентным органам предстоит выяснить причину случившегося.

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Ранее в городе Невьянске Свердловской области отец и сын погибли при пожаре из-за самодельного обогревателя. Как сообщили в региональном главке МЧС, площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Алексей Соловьёв
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