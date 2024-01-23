На Ставрополье произошёл крупный пожар на животноводческой ферме

В Ставропольском крае сгорела крупная животноводческая ферма. Как сообщает МЧС России в телеграм-канале, площадь пожара составила 1350 квадратных метров.

В посёлке Орловка огонь охватил животноводческую ферму на 1350 квадратных метрах. Фото © t.me / МЧС России

По данным ведомства, происшествие случилось в ночь на вторник, 23 января, в населённом пункте Орловка. Оперативно прибывшие к месту инцидента пожарные смогли вызволить из огненного плена 20 свиней. К сожалению, ещё 10 животных погибло.

В аварийно-спасательных службах сообщили, что на этот вызов выезжали 12 огнеборцев и четыре единицы спецтехники. Теперь компетентным органам предстоит выяснить причину случившегося.