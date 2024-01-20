Глава Wildberries Бакальчук впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала пожар на складе компании в Шушарах. В записанном видеообращении она подчеркнула, что произошедшее стало для неё и всей компании огромным испытанием.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала пожар на складе компании в Шушарах. Видео © T.me / "WB партнёры"

В обращении Бакальчук выразила клиентам и партнёрам слова благодарности за поддержку и подчеркнула, что самое главное — это то, что в результате произошедшего в Шушарах пожара никто не погиб.