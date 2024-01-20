Глава Wildberries Бакальчук впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах
Глава Wildberries Бакальчук назвала испытанием пожар на складе в Шушарах
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала пожар на складе компании в Шушарах. В записанном видеообращении она подчеркнула, что произошедшее стало для неё и всей компании огромным испытанием.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала пожар на складе компании в Шушарах. Видео © T.me / "WB партнёры"
В обращении Бакальчук выразила клиентам и партнёрам слова благодарности за поддержку и подчеркнула, что самое главное — это то, что в результате произошедшего в Шушарах пожара никто не погиб.
"Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить нашу логистическую инфраструктуру и все обязательства. Благодаря вашей поддержке мы станем сильнее и с честью пройдём этот путь", — заявила Бакальчук.
Напомним, масштабный пожар произошёл на складе Wildberries в петербургских Шушарах 13 января, огонь охватил десятки тысяч квадратных метров. К счастью, никто не погиб, но от самого склада остались одни руины. Ущерб может составить 17 миллиардов рублей. Выяснилось, что незадолго до происшествия на объекте произошла поножовщина, по одной из версий, причиной пожара мог быть поджог из мести за пострадавшего. Кроме того, выяснилось, что один из сотрудников ещё за две недели до инцидента грозился поджечь склад, а сразу после ЧП признался в содеянном и скрылся из Сети. Также выяснилось, что склад не был застрахован.
T.me / "WB партнёры"