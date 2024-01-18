Во всех московских офисах Wildberries проходят обыски после пожара в Шушарах
В офисах Wildberries в Москве проходят обыски
Пожар на складе Wildberries в Шушарах. Фото © VK / "ПОДСЛУШАНО ОКУЛОВКА"
Силовики проводят обыски во всех московских офисах Wildberries, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. По данным телеграм-канала, изымается вся документация по сгоревшему складу в Шушарах.
В головном офисе на Большом Каретном и в филиале на Ленинской Слободе оперативные мероприятия в самом разгаре, на Кировоградской ещё пока ждут силовиков.
Напомним, масштабный пожар произошёл на складе Wildberries в петербургских Шушарах 13 января, огонь охватил десятки тысяч квадратных метров. К счастью, никто не погиб, но от самого склада остались одни руины. Ущерб может составить 17 миллиардов рублей. Выяснилось, что незадолго до происшествия на объекте произошла поножовщина, по одной из версий, причиной пожара мог быть поджог из мести за пострадавшего. Кроме того, выяснилось, что один из сотрудников ещё за две недели до инцидента грозился поджечь склад, а сразу после ЧП признался в содеянном и скрылся из Сети.