Во всех московских офисах Wildberries проходят обыски после пожара в Шушарах

Силовики проводят обыски во всех московских офисах Wildberries, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. По данным телеграм-канала, изымается вся документация по сгоревшему складу в Шушарах.

В головном офисе на Большом Каретном и в филиале на Ленинской Слободе оперативные мероприятия в самом разгаре, на Кировоградской ещё пока ждут силовиков.